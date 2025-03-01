موعد عرض الحلقة الأولى من برنامج "مدفع رمضان"

روج الفنان محمد رمضان للحلقة الأولى من برنامجه الجديد “مدفع رمضان” والذي يعرض عبر شاشة قناة DMC عقب الإفطار مباشرة.

وكتب محمد رمضان في منشور له عبر حسابه على فيس بوك: “بإذن الله بعد أذان المغرب مباشرةً على قناة دي إم سي الحلقة الأولى من مدفع رمضان الساعة ٦ بتوقيت القاهرة.. باختصار شديد ثقة في الله نجاح جديد”.

برنامج مدفع رمضان

ويقدم محمد رمضان خلال شهر رمضان 2025، برنامج مدفع رمضان عبر شاشة DMC طوال الشهر الكريم.

برنامج مدفع رمضان هو محتوى إنساني يستهدف عددا من الجمهور لمنحهم جوائز البرنامج، ويظهر محمد رمضان خلال الحلقات بعدد من الشخصيات منها صبي القهوجي وسواق التوكتوك، بالإضافة إلي أنه سيظهر بشخصية شبيهة لشخصية نخنوخ التي قدمها أشرف عبد الباقي في فيلم لخمة راس.

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