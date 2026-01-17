حبس طالب متهم بإصابة سائق ميكروباص و12 عاملا في الجيزة

18 حجم الخط

قررت الجهات المختصة بالجيزة، حبس طالب متهم في إصابة سائق ميكروباص و12 عاملًا إثر اصطدامه بهم، أثناء قيادته سيارة ملاكي على الطريق الرئيسي بدائرة قسم الجيزة، وكلفت رجال المباحث بتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة.

كان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لأمن الجيزة، تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم.

وعلى الفور، أمر العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال لموقع الحادث، تبين أن سيارة ملاكي قيادة طالب يبلغ من العمر 20 سنة اصطدمت بها ميكروباص من الخلف، يقوده سائق 33 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكان برفقته 12 عاملًا تعرضوا لإصابات متفرقة أثناء توجههم إلى عملهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر، كانت قد كشفت التحريات الأولية، أن ماسًا كهربائيًّا وراء حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة السادس من أكتوبر، ونتج عنه إصابة ٦ أاشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه، فور انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

ويقوم رجال المباحث العامة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في السادس من أكتوبر وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق ونتج عنها إصابة ٦ أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

