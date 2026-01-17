فوائد ماء الأرز للشعر وكيفية تحضيره كـ"ماسك"

18 حجم الخط

منذ قرون، اعتمدت الثقافات الآسيوية على ماء الأرز كأحد أسرار الجمال التقليدية، إلا أنه عاد مؤخرًا ليتصدر المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يروج له صناع المحتوى كعلاج معجزة للحصول على شعر طويل وصحي.

ما ماء الأرز وعلام يحتوي؟

ماء الأرز هو السائل الناتج عن نقع الأرز أو طبخه، ويتميز بقوام نشوي غني بالعناصر الغذائية، ويحتوي هذا السائل على مزيج من المعادن والفيتامينات الأساسية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، أبرزها: "الإينوزيتول"، وفيتامينات (E) و(B)، والمغنيسيوم، والألياف، والزنك، والمنجنيز.

وتلعب هذه المكونات أدوارًا حيوية في صحة الشعر:

فيتامين E: غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم "تويكوترينول"، والتي أثبتت فعاليتها في تعزيز نمو الشعر لدى المصابين بمرض الثعلبة.

المغنيسيوم: معدن جوهري لوظائف الجسم؛ حيث تشير الدراسات إلى أن تناوله ساعد النساء اللواتي يعانين من ترقق الشعر على زيادة نموه خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

فيتامين B (البيوتين): يعد المكون الأساسي لإنتاج "الكيراتين"، ويؤدي نقصه مباشرة إلى تساقط الشعر.

الزنك: عنصر ضروري لنمو أنسجة الشعر وإصلاحها، وغالبا ما يرتبط تساقط الشعر بنقص هذا المعدن.

طرق تحضير ماء الارز

يعد ماء الأرز من أرخص وأسهل الوصفات المنزلية، وتتعدد طرق تحضيره كالتالي:

النقع القصير

غسل كوب من الأرز ونقعه في كوبين إلى ثلاثة أكواب من الماء لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعتين.

الغلي

طهي الأرز بماء زائد عن المعتاد، ثم تصفية السائل الناتج لاستخدامه لاحقًا.

التخمير

يفضل البعض ترك ماء الأرز المنقوع لمدة يومين إلى ثلاثة أيام لزيادة تركيز مضادات الأكسدة والمعادن.

وينصح بـ "النقع القصير" كخيار أفضل؛ لأن الغلي قد يدمر بعض الفيتامينات، بينما قد يؤدي التخمير إلى ظهور بكتيريا غير مرغوب فيها.

طريقة الاستخدام: يغسل الشعر بالشامبو ويشطف جيدا، ثم يسكب ماء الأرز عليه ويترك لمدة 20 دقيقة قبل شطفه نهائيا بالماء الدافئ.

الآثار الجانبية لماء الأرز

رغم أن ماء الأرز آمن بشكل عام، فإن هناك فئات عليها استشارة الطبيب قبل استخدامه:

المصابون بالإكزيما: أصحاب البشرة الحساسة أو التهاب الجلد التأتبي قد يعانون من جفاف أو تهيج، لذا يفضل إجراء اختبار على مساحة صغيرة أولًا.

حالات تساقط الشعر الشديد: يجب ألا يعتمد على ماء الأرز كحل أولي، بل يجب مراجعة الطبيب لتحديد الأسباب والحصول على العلاجات الطبية المعتمدة.

