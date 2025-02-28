مواعيد عرض مسلسل "وتقابل حبيب" لـ ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025

تستعد الفنانة ياسمين عبد العزيز، للعودة إلى جمهورها في سباق دراما رمضان 2025، وذلك من خلال مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"، الذي يجمعها لأول مرة مع الفنانة نيكول سابا، في عمل درامي اجتماعي رومانسي.



قصة مسلسل “وتقابل حبيب”

تدور أحداث المسلسل حول "ليل"، وهي سيدة ثرية تعيش حياة مستقرة حتى تكتشف خيانة زوجها وزواجه من أخرى، مما يدفعها لاتخاذ قرار الانفصال.



ومع محاولتها بداية حياة جديدة، تقع في قصة حب شائكة، لكن الأمور لا تسير بسلاسة، حيث تجد نفسها في مواجهة صراعات حادة مع عائلة طليقها، مما يضعها في اختبارات صعبة بين الحب والماضي والمؤامرات العائلية.





موعد عرض مسلسل “وتقابل حبيب”

من المقرر أن يُعرض المسلسل عبر:

قناة DMC

العرض الأول: 8:30 مساءً

الإعادة الأولى: 2:45 صباحًا

الإعادة الثانية: 1:30 ظهرًا

منصة Watch It الرقمية، حيث يمكن متابعة الحلقات بعد عرضها على التلفزيون.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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