الأحد 23 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، عصام السقا يحب إش إش من طرف واحد

عصام السقا
عصام السقا

تشهد أحداث مسلسل إش إش الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، تعرضها للعديد من المشاكل وتلجا لصديقها الوحيد الذي يلعب دوره الفنان عصام السقا، لكنه يظهر امامه صديق ومن خلفها حبيب لها ويحبها من طرف واحد بدون علمها.

 

تشارك الفنانة مى عمر في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل إش إش، وخلال أحداث العمل تلعب شخصية راقصة درجة ثالثة، ولكنها تدخل في خلافات مع حبيبها الذى يلعب دوره الفنان محمد الشرنوبي.

مسلسل إش إش 

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

تفاصيل مسلسل إش إش

وتشهد أحداث العمل دخول «إش إش» في صراعات كثيرة مع المعلم «رجب الجربتلي»، والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وينتحل شخصية شخص آخر بسبب سر لا يعرفه إلا هو، ويطلب الزواج من إش إش، ولكن الزواج يصبح مزورًا بسبب انتحاله شخصية أخرى، ويظل مختار «محمد الشرنوبي» هو الشخص الوحيد الذي يعرف كل التفاصيل عن المعلم رجب، ويخفيها عن الجميع، لكنه يحصل على أموال منه مقابل عدم إفصاحه عنها.

 

 

 

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مى عمر وماجد المصرى كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

 

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