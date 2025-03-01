السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أحمد العوضي يكشف عن انتمائه الكروي خلال أحداث “رامز إيلون مصر”

أحمد العوضي مع رامز
أحمد العوضي مع رامز جلال، فيتو

 توعد الفنان رامز جلال، الفنان أحمد العوضي، خلال برنامج “رامز ايلون مصر” المذاع على قناة “mbc مصر”، قائلا: “إللى على الله حكايته وعلى إيديا نهايته أحمد العوضي”.

 

أهلاوي ولا زملكاوي؟ 

وكشف أحمد العوضي خلال برنامج “رامز ايلون مصر”، عن انتمائه الكوري، بعد سؤال نجم المنتخب السعودي واتحاد جدة السعوي السابق، محمد نور له، قائلا: “أهلاوي ولا زملكاوي؟”

 

تشجيع أحمد العوضي للنادي الأهلي

ورد أحمد العوضي خلال “رامز إيلون مصر”، "أنا طبعا أهلاوي، ليعقب محمد نور وأنا أهلاوي، وتعقب الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وأنا كمان أهلاوية".

 

وعلق رامز جلال المعروف بانتمائه للنادي الأهلي، على تشجيع العوضي للأحمر، قائلا: "تكرم لأجل تشجيعك للنادي الأهلي".

 

برنامج “رامز إيلون مصر ”
 

وكشف مصدر من داخل البرنامج أن ضحايا رامز جلال يتعرضون إلى ثلاثة أفخاخ ضمن الأحداث، ولم يقتصر البرنامج على المقلب الرئيسي، بل يسبقه مواقف كوميدية أخرى، واختبارات صعبة يتعرض لها الضيف.

وأضاف المصدر أن الفخ الأول الذي يقع فيه الضيف، هو اختبار الثبات الانفعالي اتجاه إحدى الفتيات التي تستقبل النجم وترافقه داخل سيارة ماركة “ تسلا” من مقر إقامته إلى استوديو التصوير، تكون السيارة مزودة بكاميرات فيديو  لتصوير ما يحدث داخل السيارة، وتحاول الفتاة إيقاعه وتوجيه بعض كلمات الغزل له، لكشف رد فعله اتجاهها.

 

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