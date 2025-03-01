إياد نصار: مصر لها دين عندي لأني صنعت فيها الشهرة ولم أقصر في حق الفن الأردني

أكد الفنان إياد نصار، مروره بمراحل إحباط شديدة للغاية، جعلته يفكر في اعتزال التمثيل والعمل بالمجال الفني، موضحًا أنه في هذه الفترة كان نجما وموجودا على الساحة، إلا أنه كان يشعر لحياته شكل آخر، حيث إنه كان يرى النجاح بشكل معين

وتابع "نصار"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "النجاح كان لازم تكون في المنطقة دي، وطالما أنت بعيد عن هذا النجاح يصبح النجاح صعبا، وهو ما كان سببا في شعوري الدائم بالإحباط"، مؤكدًا أن النجاح ليس له شكل واضح أو طريقة أو الوصول لمكانة ما، وهو من الممكن أن يكون نجاح شخص آخر.

نصف أجر مسلسل الجماعة

وشدد على أن النجاح لابد أن يكون له شكل يخص الشخص نفسه ويقتنع به، مؤكدًا أن النجاح بالنسبة له ليس أجر مادي، موضحًا أنه يتخلى عن الأجر المادي من أجل الظهور في عمل مميز يريد المشاركة فيه كالعديد من الأعمال التي حققت له النجاح، متابعًا: "أنا أخدت نص أجري في مسلسل الجماعة".

إياد نصار: مصر لها دين عندى صنعت فيها الشهرة ولم أقصر فى حق الفن الأردنى

وأكد الفنان إياد نصار، أنه ليس مقصرا في حق الفن الأردني، ولكن يريد عمل مشاريع فنية وإضافة للفن الأردني، موضحا أنه لا يؤمن بمصطلح "الفن الأردني" أو "الفن المصري" بل يرى أن الفن واحد، يعبر عن المنطقة والثقافة نفسها.

وأوضح "نصار"، أنه اكتشف أن اسمه يساهم في تسويق وبيع الأعمال المصرية، بينما الأعمال الأردنية تعاني من مشكلات في التسويق، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام انتشارها، مؤكدًا أنه لدى العمل الدرامي الأردني إشكالية في التسويق والانتشار، ولا يعي بهذه المشكلة.

وتابع: "رغم شهرتي في مصر وصنعت في مصر الشهرة والنجاح، إلا أني اشعر بمسؤولية تجاه بلدي الأردن وسيكون هناك خطوات فنية في الأردن، وأضع في اعتباري التحديات الإنتاجية والتسويقية، حيث يجب أن يكون هناك ضمان لتسويق العمل وعدم تعرضه للخسارة، خاصة وأن المنتج الأردني نفسه يواجه صعوبات كبيرة في هذا الجانب، مؤكدا أن المنتج الأردني يواجه مشكلة في تسويق المسلسل الأردني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.