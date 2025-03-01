رامز جلال يوقع ضحاياه في ثلاثة أفخاخ ببرنامج "رامز إيلون مصر"

تبدأ اليوم قناة mbc مصر عرض أولى حلقات برنامج المقالب “رامز إيلون مصر”، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

برنامج “رامز إيلون مصر ”

وكشف مصدر من داخل البرنامج أن ضحايا رامز جلال يتعرضون إلى ثلاثة أفخاخ ضمن الأحداث، ولم يقتصر البرنامج على المقلب الرئيسي، بل يسبقه مواقف كوميدية أخرى، واختبارات صعبة يتعرض لها الضيف

وأضاف المصدر أن الفخ الأول الذي يقع فيه الضيف، هو اختبار الثبات الانفعالي اتجاه إحدى الفتيات التي تستقبل النجم وترافقه داخل سيارة ماركة “ تسلا” من مقر إقامته إلى استوديو التصوير، تكون السيارة مزودة بكاميرات فيديو لتصوير ما يحدث داخل السيارة، وتحاول الفتاة إيقاعه وتوجيه بعض كلمات الغزل له، لكشف رد فعله اتجاهها.

وتابع المصدر إنه بعد وصول الضيف إلى الاستوديو يتعرض للفخ الثاني، حيث يستقبله رامز جلال ويقدم له باقة من الورود ينفجر في وجهه، ثم يختفي رامز ليظهر بعدها دخل الأستوديو.

أما الفخ الأخير، فيكون هو المقلب الرئيسي الذي يتعرض له الضيف.

ضيوف "رامز إيلون مصر"

ويستضيف "رامز إيلون مصر" 2025 مجموعة من الأسماء البارزة في مجالي الفن والرياضة، ومن بينهم:"فيفي عبده، حسام حسن، نوال الزغبي، محمد رجب، أحمد فهمي، نور النبوي، أحمد العوضي، مصطفى أبو سريع، حسام حبيب، محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، نور إيهاب، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، ناصر منسي، دونجا، طاهر محمد طاهر، حاتم صلاح"

“رفض مقابلة رامز”

و تشهد برامج رامز جلال العديد من الأزمات سنويا ولعل من بين أزمات البرنامج، هو رفض العديد من النجوم، الاجتماع بـ رامز، فور الانتهاء من التصوير، حيث رفض 6 نجوم، دخول رامز إلى غرفة الاستراحة الخاصة بهم، وانفعلوا عليه بالصراخ، لصدمتهم من المقلب الذى تعرضوا له.

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