مسلسل العتاولة 2 الحلقة الأولى، مشاجرة لخضر ونصار وظهور قوي لـ فيفي عبده

انطلق قبل قليل، أولى حلقات الموسم الثاني مسلسل الدراما الشعبي الشهير العتاولة 2 الذي يقوم ببطولته النجون أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.

مسلسل العتاولة 2 الحلقة 1

وبشكل قوي ظهرت نجمة الموسم الثاني النجمة الاستعراضية الكبيرة فيفي عبده بدور شديدة على حصان بزفة استعراضية متميزة، وطلت نجلتها الكبيرة عزة كإحدى بطلات الموسم الثاني، وظهر النجم محمد علاء كضيف شرف الحلقة الاولى.

فيما بدأت الأحداث بمشادة بوسط الإسكندرية بين الاشقاء خضر ونصار ضد احدي المتشردين لحماية المنطقة من ضرره لتدخل شديدة «فيفي عبده» لإنقاذ الموقف.

وكان المخرج أحمد خالد موسى قد صور عددًا من المشاهد الخارجية من الجزء الثاني لمسلسل العتاولة بكورنيش مدينة الإسكندرية، واستغرق التصوير أكثر من خمس ساعات، باستخدام عدد من السيارات ومعدات التصوير الضخمة، كما استعان المخرج ببعض الحافلات الخاصة بنادي الاتحاد السكندري.

أحداث مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة 2 في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، ثراء جبيل، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.