السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل العتاولة 2 الحلقة الأولى، مشاجرة لخضر ونصار وظهور قوي لـ فيفي عبده

العتاولة 2، فيتو
العتاولة 2، فيتو

 انطلق قبل قليل، أولى حلقات الموسم الثاني مسلسل الدراما الشعبي الشهير العتاولة 2 الذي يقوم ببطولته النجون أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.

 

مسلسل العتاولة 2  الحلقة 1 

 وبشكل قوي ظهرت نجمة الموسم الثاني النجمة الاستعراضية الكبيرة فيفي عبده بدور شديدة على حصان بزفة استعراضية متميزة، وطلت نجلتها الكبيرة عزة كإحدى بطلات الموسم الثاني، وظهر النجم محمد علاء كضيف شرف الحلقة الاولى.

فيما بدأت الأحداث بمشادة بوسط الإسكندرية بين الاشقاء خضر ونصار ضد احدي المتشردين لحماية المنطقة من ضرره لتدخل شديدة «فيفي عبده» لإنقاذ الموقف.

 

وكان المخرج أحمد خالد موسى قد صور عددًا من المشاهد الخارجية من الجزء الثاني لمسلسل العتاولة بكورنيش مدينة الإسكندرية، واستغرق التصوير أكثر من خمس ساعات، باستخدام عدد من السيارات ومعدات التصوير الضخمة، كما استعان المخرج ببعض الحافلات الخاصة بنادي الاتحاد السكندري.

 

أحداث مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة 2  في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، ثراء جبيل، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد خالد موسي أحمد السقا المخرج أحمد خالد موسي العتاولة2 مريم الجندي مسلسل العتاولة 2 مسلسل العتاولة
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة العوضي مع رامز جلال

لسه بتحب ياسمين عبد العزيز؟ أحمد العوضي يعلق بعد إعلان زواجه الجديد

غياب الزواج الشرعي ينفي النسب، حيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر (مستند)

تحذير من انخفاض درجات الحرارة بدءا من الأربعاء المقبل

موعد عرض الحلقة الأولى من برنامج "مدفع رمضان"

أحمد العوضي يعلن زواجه بعد رمضان ويكشف مشكلته مع بيومي فؤاد

ظهور أبو تريكة ووالدة عبد الوهاب، لقطات من إعلان ستاد الأهلي الجديد

فلكيا..موعد عيد الفطر المبارك 2025

منوعات

المزيد

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

يمني ينهي حياته بسبب تحطيم والده هاتفه المحمول

لكمات بالأيدي وركلات بالأرجل، مقاطع ساخرة للمشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

تزايد جرائم العنف في محطات القطارات خلال 2024 بألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

الحلقة الثانية من شهادة معاملة أطفال، محمد هنيدي يفيق من الغيبوبة.. وزوجته تتزوج عدوه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، السيدة خديجة.. أفضل نساء أهل الجنة

خالد الجندي: لا تدعو بقول "ربنا يخليك" لهذا السبب (فيديو)

ما السر الذي يكون به الكون صالحا؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية