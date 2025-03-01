مسلسل اللمبة الزرقا الحلقة الأولى: غادة عادل تعيش مأساة في عيد ميلادها

انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل غادة عادل "اللمبة الزرقا" المذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1.

اللمبة الزرقاء الحلقة الأولى

وتقدم غادة عادل في المسلسل دور "حوا" مديرة HR تواجه مشكلات في حياتها بعد وفاة والدها، وتتمنى أن يعود للاحتفال معها بعيد ميلادها.

وقعت غادة عادل في حب شاب يوم عيد ميلادها ، ومرت ٣ سنوات على علاقتهما وسط حالة قلق مستمرة منها.

تقلق حوا من عيد ميلادها كل عام، وبالفعل في نفس اليوم كانت والدتها على مشارف الموت ولكنها قررت الحديث عن سر اللمبة الزرقا.



يشارك كل من الفنان تامر نبيل وأحمد محارب دوجلاس ولبنى ونس ومحمد مبروك يوركا وأحمد سعد ميشو في مسلسل اللمبة الزرقا.

مسلسل اللمبة الزرقا تقوم ببطولته غادة عادل وهو من تأليف إسلام شلباية وإخراج زهرة رامي.

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