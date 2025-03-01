باسم سمرة يعود من الموت في "العتاولة 2" ويشعل الأحداث بمفاجأة مثيرة

عاد الفنان باسم سمرة ليستكمل دوره عيسي الوزان بمسلسل “العتاولة 2”التي حصلت على إعجاب العديد من الجمهور، ومن المقرر أن يقابل عيسى الوزان كل من طارق لطفي وأحمد السقا.

اذ عاد من الموت عقب أن قام طارق لطفي «خضر» واحمد السقا «نصار» بتفجير سيارته بالموسم الأول من العتاولة، حيث قام عيسي الوزان بمفاجاة الجميع وظهر خلال ماتش الاتحاد السكندري والنادي الأهلى، حيث ظهر خضر ونصار وشديدة وحنة وهما يشجعوا الاتحاد ليطل الوزان مترأسا التراس النادي الأهلى تحت يافطة يلا بينا جملته الشهيرة بالموسم الأول.. وقال الوزان ممازحا جمهور العتاولة فى مصر والوطن العربي قائلا: هتعملوا الجزء الثاني من غيري!.





أحداث مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، ثراء جبيل، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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