السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مخرج مسلسل النص يوجه رسالة لروح والدته في أولي حلقاته

مسلسل النص، فيتو
مسلسل النص، فيتو

أهدي حسام على، مخرج مسلسل “النص” الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني  2025، العمل لروح والدته في بداية الحلقة الأولي من العمل، حيث كتب “لروحك السلام يا أمي”.

 

قصة مسلسل النص 

"النص" هو مسلسل كوميدي مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان إذ يلعب أمين  دور نشال محترف يدعى عبد العزيز النص يقرر التوبة عن السرقة.

ويُشّكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، مكونة من مجموعة من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل وضابط، ويستطيع أمين وفرقته مقاومة الاحتلال ليتحول من نشال إلى بطل شعبى تتحاكى به الأجيال.

أبطال مسلسل النص 

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

والمسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي.

مواعيد عرض مسلسل النص والقنوات الناقلة 

ويعرض مسلسل النص للفنان أحمد أمين على قناة “ON” حصريًا، في تمام الساعة 7:15 مساءً ويعاد في تمام الساعة 2:45 صباحًا، و10:30 صباحًا.

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