السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

إياد نصار: عشت لحظة رعب حقيقية أثناء تجسيد اغتيال محمد مبروك

الفنان إياد نصار،
الفنان إياد نصار، فيتو

علق الفنان إياد نصار علي مشاركته في مسلسل “الاختيار 2” وكواليس مشهد اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك، موضحا أنه تواصل مع أسرة الشهيد لظهور العمل بشكل مميز ولائق وتجسيد شخصيته بشكل كبير، مؤكدا أن المخرج بيتر ميمي لم يشرح له هذا المشهد وجعله يفاجئ به.

 

لحظة استشهاد المقدم محمد مبروك

وأضاف إياد نصار، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان يريد تطبيق نفس ما حدث في الطبيعة في لحظة استشهاد المقدم مبروك، قائلًا: "لحظة الرعب عشتها بجد لم أكن على علم بكافة التفاصيل في هذا المشهد"، منوهًا بأن المخرج بيتر ميمي لم يعيد هذا المشهد وفاجئ الممثلين بشكل كبير، لكي يحصل على الانفعالات الطبيعية الحقيقية.

 

لحظة صعبة مع إياد نصار

وأوضح أن هذه اللحظة كانت صعبة من الناحية التنفيذية والتمثيل،  المخرج كان لديه قدرة عالية على تنفيذ العمل، متابعًا: "الشخصية كانت عشر حلقات لكن كان التعامل معها أنها الشخصية الرئيسية في المسلسل"، منوهًا بأنه رفض المشاركة في أي عمل آخر في هذا الموسم الرمضاني؛ لأنه كان يريد أن يظهر بتأثير كبير من خلال أداء شخصية محمد مبروك، قائلًا: "أنا مكنتش عايز أولادوه يشكوا في إني بقوم بشخصية أخرى.. كنت عايز أظهر بنفس تفاصيل الشخصية الحقيقية".

 

وأكد الفنان إياد نصار، أنه يحب الضحك كثيرًا وشخصيته تحب الهزار، قائلًا: "الناس فاكرني جد بس أنا هلس وبحب الهزار كثيرًا ولا أحب أن اتعامل بشكل جاد كما يعتقد البعض"، نظرًا لظهوره في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية في شخصية جادة وليست كوميدية.

وشدد "نصار"،، على أن الممثل الكوميدي تكون حياته حزينة؛ لأنه يفكر كثيرًا وينتج من هذه الأمور كوميديا وسخرية، متابعًا: "الكوميديا لمن يفكر والتراجيدي لمن يشعر"، منوهًا بأن معظم الممثل الكوميدي أكثر جدية في حياته الشخصية.

وأشار إلى أن الممثل الجاد يستثمر كافة مشاعره في المشروع الفني، وبعد انتهاء العمل الفني يعود لشخصيته الطبيعية ويعود في التفكير في الأمور ببساطة، إلا أن الممثل الكوميدي يفكر ويقرأ كل شئ بطريقة مختلف عن الإنسان العادي ويفكر في الكثير من الأمور.

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اياد نصار الفنان اياد نصار مسلسل “الاختيار 2 محمد مبروك برنامج حبر سري القاهرة والناس أسما إبراهيم

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