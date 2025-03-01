السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

"وتقابل حبيب"، تكريم خاص للمنتجين الـ4 الراحلين في افتتاح المسلسل الرمضاني

وتقابل حبيب، فيتو
وتقابل حبيب، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، حرص صناع مسلسل وتقابل حبيب على إهداء العمل لأرواح المنتجين الأربعة الراحلين.

حيث أهدى صناع المسلسل العمل في بدايته إلى روح حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي.

قصة مسلسل “وتقابل حبيب”

 تدور أحداث المسلسل حول "ليل"، وهي سيدة ثرية تعيش حياة مستقرة حتى تكتشف خيانة زوجها وزواجه من أخرى، مما يدفعها لاتخاذ قرار الانفصال.
ومع محاولتها بداية حياة جديدة، تقع في قصة حب شائكة، لكن الأمور لا تسير بسلاسة، حيث تجد نفسها في مواجهة صراعات حادة مع عائلة طليقها، مما يضعها في اختبارات صعبة بين الحب والماضي والمؤامرات العائلية.

وتشارك الفنانة اللبنانية نيكول سابا ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتلعب شخصية الزوجة الثانية لخالد سليم زوج ياسمين عبدالعزيز.

مسلسل وتقابل حبيب 

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.  

أبطال مسلسل وتقابل حبيب 

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى. 

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