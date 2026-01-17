السبت 17 يناير 2026
منتخب مصر والريال وليفربول ومان سيتي، مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
 مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت، 17 يناير 2026، إقامة العديد من المباريات الهامة عبر عدد من الدوريات الكبرى والتي أهمها اللقاء المصيري بين منتخب مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا.

 

كأس أمم إفريقيا

مصر × نيجيريا
 6:00 مساءً
 beIN Sports MENA Max 1

 

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي 2:30 مساءً
 beIN Sports MENA 1

تشيلسي × برينتفورد
 5:00 مساءً
 beIN Sports MENA 3

ليدز يونايتد × فولهام

 5:00 مساءً
 beIN Sports MENA 4

ليفربول × بيرنلي
 5:00 مساءً
 beIN Sports MENA 1

سندرلاند × كريستال بالاس
 5:00 مساءً
 beIN Sports MENA 5

توتنهام × وست هام
 5:00 مساءً
 beIN Sports MENA 6

نوتنجهام فورست × أرسنال

 7:30 مساءً
 beIN Sports MENA 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد × ليفانتي
 3:00 مساءً
 beIN Sports MENA 2

مايوركا × أتلتيك بيلباو
 5:15 مساءً
 beIN Sports MENA 8

أوساسونا × ريال أوفييدو
 7:30 مساءً
 beIN Sports MENA 3

إسبانيول × جيرونا
 10:00 مساءً
 beIN Sports MENA 3

 

الدوري الإيطالي

أودينيزي × إنتر ميلان

 4:00 مساءً
 STC TV

نابولي × ساسولو
 7:00 مساءً
 STC TV

كالياري × يوفنتوس
 9:45 مساءً
 STC TV

 

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي

الفيحاء × ضمك
 3:35 مساءً
 Thmanyah TV

الخلود × الأهلي
 5:10 مساءً
 Thmanyah TV

النصر × الشباب
 7:30 مساءً
 Thmanyah TV

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس × أوكسير
 6:00 مساءً
 beIN Sports MENA

تولوز × نيس
8:00 مساءً
 beIN Sports MENA

باريس سان جيرمان × ليل

 10:00 مساءً
 beIN Sports MENA

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند × سانت باولي
 4:30 مساءً
 SHAHID TV

كولن × ماينز
4:30 مساءً
 SHAHID TV

هامبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ
 4:30 مساءً
SHAHID TV

هوفنهايم × باير ليفركوزن

 4:30 مساءً
 SHAHID TV

فولفسبورج × هايدينهايم
 4:30 مساءً
 SHAHID TV

لايبزيج × بايرن ميونخ
 7:30 مساءً
 SHAHID TV

دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي

الوصل × الجزيرة
 3:05 مساءً
 دبي الرياضية – أبوظبي الرياضية – الشارقة الرياضية

خورفكان × النصر
 3:05 مساءً
 دبي الرياضية – أبوظبي الرياضية

العين × الوحدة
 5:45 مساءً
 دبي الرياضية – أبوظبي الرياضية – الشارقة الرياضية

