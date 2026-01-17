السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض السلفات 2318 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر السماد اليوم،
سعر السماد اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم السبت تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا التباين في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم السبت الموافق 17 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23200 جنيه للطن.

التغيير: ارتفاع 133 جنيها.

النطاق السعري: من 22 ألف إلى 24800 جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 10960 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 1535 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 23 ألف جنيه للطن.

سعر السماد اليوم، فيتو
سعر السماد اليوم، فيتو

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 16733 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 2318 جنيها.

النطاق السعري: من 10200 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24700 جنيه للطن.

التغيير: ارتفاع 222 جنيها.

النطاق السعري: من 24 ألف إلى 26 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 11 ألف جنيه للطن.

التغيير: انخفاض 635 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الأسمدة اليوم اسعار الاسمدة أسعار نترات النشادر سعر السماد سلفات النشادر نترات النشادر
ads

الأكثر قراءة

انخفاض السلفات 2318 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

شديد البرودة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم السبت

يصل إلى 38 جنيها، ارتفاع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

في بيان رسمي، السنغال يستنكر إجراءات تنظيم نهائي أمم أفريقيا في المغرب ويلوح بشكوى للكاف

ترامب يكشف سبب تراجعه عن توجيه ضربة عسكرية ضد إيران (فيديو)

الكنيسة تحيي ذكرى الأنبا أندرونيقوس، سيرة قديس وسط زمن الاضطراب

عراقية ولها علاقة بالوسط الفني، ما لا تعرفه عن نور العزاوي زوجة ويجز

إعلام أمريكي: إدارة ترامب تعتبر "مجلس السلام" بديلا عن الأمم المتحدة وصلاحياته تتخطى غزة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية