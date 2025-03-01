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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، مواعيد عرض "سيد الناس" لعمرو سعد في رمضان 2025

سيد الناس، فيتو
سيد الناس، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، يبحث العديد من عشاق الدراما الرمضانية عن عرض مسلسل “سيد الناس” للنجم عمرو سعد الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2025.

 

مواعيد عرض مسلسل "سيد الناس"

يعرض مسلسل "سيد الناس" في تمام الساعة 11 مساء عبر قناة MBC مصر، والإعادة الساعة 4 عصرا، إلى جانب عرضه عبر منصة "شاهد".

 

قصة مسلسل "سيد الناس"

عندما يموت زعيم عائلة أبو العباس، يوصي لابنه جارحي بالعائلة وميراث العائلة. هذا الإرث ليس مالًا ولا جاها بل مصائب يومية لايتخيلها عقل من الأعمال غير المشروعة في الذهب والألماس والمخدرات والفساد.

 

أبطال مسلسل "سيد الناس"

مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضًا.

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