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التفاصيل الكاملة لمقالب رامز جلال في رمضان.. كسر ذراع وخناقات في الكواليس.. وهؤلاء أبرز الضحايا

رامز جلال
رامز جلال

 ساعات قليلة، تفصل عشاق برامج المقالب عن الحلقة الأولى، لبرنامج رامز جلال “رامز إيلون مصر”، الذى من المقرر عرض أولى حلقاته بالتزامن مع انطلاق شهر رمضان 2025. 

في هذا السياق، تكشف “فيتو”، ما حدث لنجوم الفن والرياضة، خلف كواليس تصوير برامج المقالب، والذى تسبب في بعض الإصابات لكثير من النجوم أثناء التصوير، بالإضافة لغضب عدد كبير منهم لوقوعهم في فخ برنامج رامز لأكثر من مرة.

 

“كسر في الذراع”

كانت أولى الصدمات، هي الإصابات التى تعرض لها الكثير، من نجوم الفن والرياضة، وكان على رأسهم مدافع نادي الزمالك حسام عبد المجيد، الذى تعرض لكدمات متفرقة في جسمه نتيجة تعرضه لبعض الصدمات أثناء المقلب.

 

وقال مصدر لـ “فيتو”، إن هناك فنانا شهيرا تعرض لكسر في الذراع، نتيجة سقوطه أرضًا أثناء تصوير المقلب، بينما اثنين آخرين لشروخ في القدم.

 

“اشتباكات في الكواليس” 

 أما الصدمة الأكبر، هي الاشتباكات التى وقعت بين “رامز”، وبعض النجوم، أمام وخلف الكاميرات، نتيجة الغضب من سقوطهم في المقلب، وكان على رأسهم الفنان أحمد العوضي، الذى انفعل بشدة لما حدث معه في البرنامج، بخلاف الفنان محمد رجب، وبن شرقي لاعب النادي الأهلي.

 

“رفض مقابلة رامز”

 وكانت من بين أزمات البرنامج، هو رفض العديد من النجوم، الاجتماع بـ رامز، فور الانتهاء من التصوير، حيث رفض 6 نجوم، دخول رامز إلى غرفة الاستراحة الخاصة بالنجوم، والذى انفعلوا عليه بالصراخ، لصدمتهم من المقلب الذى تعرضوا له.

ويستضيف "رامز إيلون مصر" 2025 مجموعة من الأسماء البارزة في مجالي الفن والرياضة، ومن بينهم:"فيفي عبده، حسام حسن، نوال الزغبي، محمد رجب، أحمد فهمي، نور النبوي، أحمد العوضي، مصطفى أبو سريع، حسام حبيب، محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، نور إيهاب، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، ناصر منسي، دونجا، طاهر محمد طاهر، حاتم صلاح".

 

تفاصيل برنامج رامز إيلون مصر 

 ويبدأ البرنامج بفقرة أعضاء لجنة تحكيم على أحد المسارح والتي تتكون من المطربة نوال الزغبي وأحد لاعبي كرة القدم ورامز جلال الذي يتخفى فى شخص آخر.

ويصعد مشاركون في البرنامج على المسرح ويقدمون بعض الأغاني أو كادرات تمثيلية، ويبدأ رامز في التقليل منهم على المسرح، ومع فاصل قليل يختفي رامز وفجأة يظهر بالمسرح بشكل مختلف ومعه ريبوت في هيئة كلب ويبدأ في مضايقة الضيف، بطرق مختلفة إلى أن يجعله يترك البرنامج ويذهب لغرفته.

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