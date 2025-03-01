محمد رمضان يهدي مواطنا يمتلك هاتف بدون كاميرا 100 ألف جنيه بأولى حلقات برنامجه الجديد (فيديو)

قدم الفنان محمد رمضان أولى حلقات برنامجه الجديد “مدفع رمضان” على شاشة قناة dmc.

وخلال الحلقة قدم رمضان هدية ثمينة قدرها 100 ألف جنيه، حيث نزل إلى محطة مصر في الثالثة عصرا، ووعد بأن أول مواطن سيلتقي به ومعه موبايل ليس به كاميرا سيربح 100 ألف جنيه.

وبالفعل نزل رمضان محطة مصر، والتفت حوله الجماهير، والتقى مواطنا معه موبايل من دون كاميرا، وفاز بجائزة الـ 100 ألف جنيه وسط فرحة كبيرة.

برنامج مدفع رمضان

ويقدم محمد رمضان خلال شهر رمضان 2025، برنامج مدفع رمضان عبر شاشة DMC طوال الشهر الكريم.

برنامج مدفع رمضان هو محتوى إنساني يستهدف عددا من الجمهور لمنحهم جوائز البرنامج، ويظهر محمد رمضان خلال الحلقات بعدد من الشخصيات منها صبي القهوجي وسواق التوكتوك، بالإضافة إلي أنه سيظهر بشخصية شبيهة لشخصية نخنوخ التي قدمها أشرف عبد الباقي في فيلم لخمة راس.

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