لسه بتحب ياسمين عبد العزيز؟ أحمد العوضي يعلق بعد إعلان زواجه الجديد

وجه الفنان رامز جلال، سؤالًا محرجًا للفنان أحمد العوضي، بعد الانتهاء من مقلب برنامج “رامز إيلون مصر”، بشأن مدى ارتباطه العاطفي بالفنانة ياسمين عبد العزيز.

علاقة الحب بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

رد أحمد العوضي على سؤال رامز جلال بشأن ما إذا كان لا يزال يحب ياسمين عبد العزيز من عدمه، جاء مفاجئًا لرامز وللجمهور.

رفض أحمد العوضي الحديث عن ياسمين عبد العزيز

ورفض أحمد العوضي، الإجابة أو الرد بأي كلمة حتى لو كانت مقتضبة على سؤال رامز جلال بشأن حبه لياسمين عبد العزيز، لا سيما بعد أعلن من خلال برنامج “رامز إيلون مصر” عن نيته الزواج بعد شهر رمضان.

وأشار أحمد العوضي بقفل كف يده أو بقبضة اليد لرامز جلال، ما قد تكون إشارة على انتهاء العلاقة العاطفية بينه وبين ياسمين عبد العزيز.

زواج أحمد العوضي

وأكد أحمد العوضي:"حلفت إني مش هاشتغل تاني مع بيومي فؤاد بعد فيلم الإسكندراني، وفيه جوازة في السكة بعد رمضان".

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