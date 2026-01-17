في بيان رسمي، السنغال يستنكر إجراءات تنظيم نهائي أمم أفريقيا في المغرب ويلوح بشكوى للكاف

18 حجم الخط

استنكر الاتحاد السنغالي لكرة القدم ما وصفه بالتمييز الخطير في تعامل اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية (المغرب 2025) بين منتخب البلد المستضيف ومنتخب السنغال وذلك قبل المواجهة التي تجمعهما مساء غد الأحد في نهائي أمم أفريقيا 2025.

ووجه الاتحاد السنغالي شكوى لنظيره الأفريقي (الكاف) بسبب ما لاحظته البعثة الرسمية من ظروف سيئة للإقامة والتدريبات لمنتخب أسود التيرانجا استعدادًا للمباراة النهائية، مضيفًا في بيان رسمي على حسابه بمنصات التواصل أنه يأسف للمستجدات الطارئة والخطيرة في محيط إقامة المنتخب التي تفتقد للنزاهة والعدالة بين المنتخبين المتنافسين في النهائي.



ونشر اتحاد الكرة، اليوم السبت، بيانًا رسميًّا عبر حساباته بمنصات التواصل قال فيه إنه "يعلم الرأي العام الرياضي المحلي والدولي بحالة الانشغال التي سادت الوفد الرسمي السنغالي المشارك في البطولة، ويعلم اللجان الرسمية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بأن عدَّة إخلالات شابت ظروف تحضير المنتخب للنهائي".

وأضاف: "هناك إخلالات في التدريبات، سواء في مواعيد التمارين أو مكانها، كما أن ظروف استقبال الوفد واللاعبين عند الوصول إلى الرباط كان مؤسفة وغابت عنها أي ظروف حماية أمنية تبدو مطلوبة في مثل تلك المناسبات".



وقال اتحاد الكرة: "لم يتحصل الوفد الرسمي على مكان إقامة لائق ونزل من فئة 5 نجوم إلا بعد التوجه ببيان استنكار إلى الجهات المنظمة، كما أن ظروف التدريبات والتنقل وغيرها تبدو فاقدة للتوازن والعدالة والشفافية بين المنتخبين المتنافسين".



وفي إطار الشفافية والدفاع عن مصالح المنتخب الوطني السنغالي، يعرب الاتحاد عن أسفه لغيابٍ واضح للإجراءات الأمنية المناسبة عند وصول بعثة السنغال إلى محطة القطار بالرباط، وهو ما عرَّض اللاعبين والجهاز الفني للازدحام ومخاطر لا تليق بمعايير مباراة نهائية قارية.

وأبلغ الاتحاد السنغالي رسميًّا الاتحاد الأفريقي (CAF) رفضه القاطع إجراء التدريبات في مركب محمد السادس، كونه معسكر المنتخب المنافس، وهو ما يطرح إشكالًا واضحًا في تكافؤ الفرص.



4- التذاكر والدخول إلى الملعب

وتابع الاتحاد السنغالي في بيانه:" لا تزال وضعية التذاكر مقلقة، إذ أوضح الاتحاد أن حصته الرسمية لا تتعدى تذكرتين VVIP فقط، مع غياب إمكانية اقتناء تذاكر VIP وVVIP كما كان الحال في نصف النهائي ورغم ذلك، تمكن الاتحاد من شراء تذاكر لجماهيره في حدود السقف المسموح به من طرف الكاف، وهي:

300 تذكرة فئة أولى

850 تذكرة فئة ثانية

1700 تذكرة فئة ثالثة

وأكد الاتحاد أن هذه الأعداد، ورغم اقتنائها كاملة، تبقى غير كافية مقارنة بحجم الطلب، معربًا عن استيائه من القيود المفروضة التي تضر بالجماهير السنغالية.

