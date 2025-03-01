أحمد العوضي يعلن زواجه بعد رمضان ويكشف مشكلته مع بيومي فؤاد

قدم الفنان رامز جلال، ضحية برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الفنان أحمد العوضي، كونه تزوج نجمة حتى اكتشفت زواجه منها من أجل سكة الشهرة، وعندما اكتشفت حقيقته تخلصت منه-في إشارة للفنانة ياسمين عبد العزيز.



تعذيب رامز جلال لـ أحمد العوضي

وقام الفنان رامز جلال، خلال برنامج “رامز ايلون مصر”، بتعذيب الفنان أحمد العوضي على السرير، ليستغيث الأخير:"فك يا رامز عينيا هتروح فيها".



تعهد أحمد العوضي لرامز جلال

وطالب رامز جلال، أحمد العوضي، قبل وقف حلقة تعذيبه، بالتعهد بعدم الاعتراض له، ليوافق العوضي، قائلا:"اتعهد أنا أحمد العوضي بعدم التعرض لرامز جلال وعلى كل اللي يحصلي في الحلقة ومش هاعمل سرسجي تاني".

زواج أحمد العوضي

وأكد أحمد العوضي:"حلفت اني مش هاشتغل تاني مع بيومي فؤاد بعد فيلم الإسكندراني، وفيه جوازة في السكة بعد رمضان".





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