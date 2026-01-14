أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تنفي وفاة أحد قيادات جماعة الإخوان بالسجن.. مقتل 4 عناصر إجرامية بأسيوط.. والحبس سنة لراقصة بتهمة حيازة ماريجوانا في مطار القاهرة

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 6 طلاب بتهمة التشاجر معا أمام مدرسة بسبب خلافات بينهم حول لعب كرة القدم في الجيزة.

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بإجبار قائد سيارة على التوقف والتعدي عليه بالضرب أعلى محور الأوتوستراد.

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 15 عامًا لرجل الأعمال أمين النرش، شقيق ياسمين النرش المعروفة إعلاميًا بـ “سيدة المطار” بعد تسببه في وفاة عروسين و2 من أسرتها إثر اصطدامه بهما وهو يقود تحت تأثير المخدرات بمنطقة المقطم.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات إدعاء شخص بتعرضه للخطر لكونه الشاهد الوحيد على جريمة قتل شقيق زوجته بـالبحيرة، وتبين أنه مريض نفسي، وأن الأخير توفى نتيجة أمراض بالقلب.

قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، إلى جلسة 11 فبراير المقبل، وذلك لضم الطعون المحالة من المحكمة الإدارية العليا.

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى من ادعاء مستأجرة إحدى الشقق السكنية " كمعمل للتحاليل الطبية" بـالإسماعيلية من قيام مالك الشقة بالدخول للمعمل عنوة ونزع اللافتات الخاصة به وسرقة محتوياتها والزعم بقيامها بإبلاغ الأجهزة الأمنية دون جدوى.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سيدة ادعت قيام سيدة وآخرين بالاستيلاء على قطعة أرض ملك أسرتها باستخدام عقود ملكية مزورة والزعم بتواطؤ العاملين بـمركز القوصية بأسيوط ضدها.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط مالكة ناد صحى غير مرخص لاستغلاله فى أعمال منافية للآداب بالشيخ زايد.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة السطو المسلح على مركز علاج طبيعى وسرقة أموال المرضى بمنطقة المرج.

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لـجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الزعم بوفاة أحد قيادات الجماعة داخل محبسه، وتدهور الحالة الصحية لآخر نتيجة تردي أوضاع الاحتجاز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة راقصة تعمل في الملاهي الليلية، ضبط بحوزتها مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي، بالحبس سنة.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل بمحافظة الإسكندرية.

تنظر محكمة القاهرة الجديدة في 13 مايو المقبل أولى جلسات دعوى مقامة ضد وزير التربية والتعليم بصفته لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طلبة إحدى المدارس بتبادل التراشق بالحجارة فيما بينهم بالإسماعيلية.

لقى 4 عناصر إجرامية مصرعهم فى تبادل إطلاق النيران مد قوات الشرطة بمحافظة أسيوط.

أطلقت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 وقُرب حلول شهر رمضان.

