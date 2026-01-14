الأربعاء 14 يناير 2026
حوادث

إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
وقع صباح اليوم حادث مروري مأساوي على طريق السويس - العين السخنة، أسفر عن إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص كانت متجهة إلى العين السخنة.

تفاصيل الحادث

تلقت  غرفة عمليات النجدة  بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والدوريات الأمنية إلى مكان الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، وتم فتح  الطريق أمام حركة المرور بعد إزالة آثار الحادث.

الإجراءات القانونية

تحرر محضر بالواقعة، وتباشر  الجهات المختصة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وتحديد المسئوليات، مع التنسيق بين المرور والإسعاف لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

وعلى جانب آخر فى وقت سابق، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تضمن امتناع قائد سيارة ميكروباص عن تحميل الركاب بأحد المواقف بالقاهرة.

وعقب الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة الشرقية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

الجريدة الرسمية