الأربعاء 14 يناير 2026
حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص للخطر بسبب شهادته على جريمة قتل بالبحيرة

حقيقة تعرض شخص للخطر
حقيقة تعرض شخص للخطر بسبب شهادته على جريمة قتل بالبحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات إدعاء شخص بتعرضه للخطر لكونه الشاهد الوحيد على جريمة قتل شقيق زوجته بـالبحيرة، وتبين أنه مريض نفسي، وأن الأخير توفى نتيجة أمراض بالقلب.

 

حقيقة تعرض شخص للخطر بسبب شهادته على جريمة قتل بالبحيرة

رصدت وزارة الداخلية مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي تتضمن ادعاء صاحب الحساب بتعرضه للخطر لكونه الشاهد الوحيد على جريمة قتل شقيق زوجته بالبحيرة.


وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط صاحب الحساب (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة).

 

وبسؤال (شقيقه، وزوجته) أفادا أنه يعانى من أمراض نفسية، ونفيا ادعاءاته حول ملابسات وفاة شقيق زوجته حيث إن الأخير توفى نتيجة أمراض بالقلب.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ادعاء ميكانيكي باقتحام الشرطة لمنزل والدته دون وجه حق فى محافظة الدقهلية، وتبين أنه تم استهدافهما وفقًا لإجراءات مقننة لصدور أحكام قضائية حيالهما، وتبين عدم تواجدهما بمسكنهما فقامت الأجهزة الأمنية بالانصراف دون تجاوز.

 

حقيقة اقتحام الأمن لمنزل سيدة بالدقهلية بدون وجه حق

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى ادعى خلاله صاحب الحساب قيام الأجهزة الأمنية بالدقهلية باقتحام منزل إحدى السيدات "مسنة" دون وجه حق. 


وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 5 يناير الجارى قامت الأجهزة الأمنية باستهداف صاحب الحساب ( ميكانيكى) ووالدته "الظاهرة بمقطع الفيديو " (مقيمان بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) وفقًا لإجراءات مقننة لصدور أحكام قضائية حيالهما، وتبين عدم تواجدهما بمسكنهما فقامت الأجهزة الأمنية بالانصراف دون تجاوز.

 

وعقب ذلك قام صاحب الحساب بنشر مقطع الفيديو المشار إليه فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطهما،  حيث تم ضبطه وإعلان والدته باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحكم الصادر ضدها مراعاةً لكبر سنها.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 

جريمة قتل بالبحيرة البحيرة وزارة الداخلية

