الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط عصابة السطو المسلح على مركز علاج طبيعي وسرقة أموال المرضى بالمرج

سقوط عصابة السطو
سقوط عصابة السطو المسلح
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة السطو المسلح على مركز علاج طبيعى وسرقة أموال المرضى بمنطقة المرج.

سقوط عصابة السطو المسلح على مركز علاج طبيعى وسرقة أموال المرضى بالمرج 
سقوط عصابة السطو المسلح على مركز علاج طبيعى وسرقة أموال المرضى بالمرج 

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا مديرة مركز علاج طبيعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بقيام 4 أشخاص مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بالدخول للمركز والاستيلاء على مبالغ مالية وبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمترددين على المركز بالإكراه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالهرب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 6 أشخاص  مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبحوزتهم بندقية خرطوش فرد خرطوش – 3 أسلحة بيضاء.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسلحة بيضاء اسلحة نارية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الاستيلاء على مبالغ مالية الأجهزة الأمنية سقوط عصابة سطو المسلح سرقة أموال دائرة قسم شرطة المرج

مواد متعلقة

الداخلية تنفي وفاة أحد قيادات جماعة الإخوان بالسجن

ضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة طلبة مدرسة في الإسماعيلية

خلاف على أولوية البيع يتحول إلى مشاجرة دامية بين أصحاب محال بالقاهرة

ضبط 101 ألف مخالفة مرورية وفحص 1273 سائقًا للكشف عن المخدرات

ضبط 9 أشخاص سرقوا مخزن أدوية مستشفى ودراجات نارية وأسياخ الكباري

ضبط شخص بالقاهرة استولى على 1.3 مليون جنيه من المواطنين عبر تزوير تأشيرات الهجرة

بمناسبة عيد الشرطة، الداخلية تطلق المرحلة 28 من “كلنا واحد” بتخفيضات 40%

ads

الأكثر قراءة

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

3 بمنصب الرئيس، 15 نائبة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

نصائح للتخلص من روائح القلي في المطبخ بالشتاء

خدمات

المزيد

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الخردة بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

قفزة لـ الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

استقرار سعر الأرز بالسوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أرقام مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

د.أحمد الطيب: يجب فضح خطابات الفتنة والطائفية وتحذير الشباب منها

تعرف على موعد أول أيام شهر شعبان لعام 1447 وفقا للحسابات الفلكية والشرعية

المزيد
الجريدة الرسمية