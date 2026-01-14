مقتل 4 عناصر إجرامية بأسيوط وضبط بؤر بداخلها كميات من المخدرات والأسلحة بقيمة 61 مليونا

18 حجم الخط

لقى 4 عناصر إجرامية مصرعهم فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق بين قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وبمشاركة قطاع الأمن المركزي، من اقتحام بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة في عدد من المحافظات.

تفاصيل العملية

وأسفرت العمليات الأمنية عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة أسيوط، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا اتجار بالمخدرات – سرقة بالإكراه – سلاح نارى بدون ترخيص – بلطجة وفرض سيطرة.

كما تم ضبط بقية أفراد تلك البؤر، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تشمل نصف طن من المخدرات المتنوعة: حشيش، شابو، هيروين، كوكايين، أفيون، و11462 قرص مخدر، و40 قطعة سلاح نارى: 11 بندقية آلية، 21 بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش، 5 طبنجات.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 61 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

