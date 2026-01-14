الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مقتل 4 عناصر إجرامية بأسيوط وضبط بؤر بداخلها كميات من المخدرات والأسلحة بقيمة 61 مليونا

مقتل 4 عناصر إجرامية
مقتل 4 عناصر إجرامية بأسيوط وضبط بؤر بداخلها كميات من المخدر
18 حجم الخط

لقى 4 عناصر إجرامية مصرعهم فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق بين قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وبمشاركة قطاع الأمن المركزي، من اقتحام  بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة في عدد من المحافظات.

تفاصيل العملية

وأسفرت العمليات الأمنية  عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة أسيوط، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا اتجار بالمخدرات – سرقة بالإكراه – سلاح نارى بدون ترخيص – بلطجة وفرض سيطرة.

كما تم ضبط بقية أفراد تلك البؤر، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تشمل نصف طن من المخدرات المتنوعة: حشيش، شابو، هيروين، كوكايين، أفيون، و11462 قرص مخدر، و40 قطعة سلاح نارى: 11 بندقية آلية، 21 بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش، 5 طبنجات.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 61 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة غير المرخصة الأسلحة النارية اتجار بالمخدرات المخدرات والأسلحة المواد المخدرة والأسلحة النارية المواد المخدرة النيابة العامة مصرع 4 عناصر جنائية محافظة اسيوط قطاع الأمن المركزي

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، ازدحامات متفرقة على المحاور الرئيسية

إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات

أخبار الحوادث اليوم، إلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة توأم زينة، موعد نظر استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه، مقتل 3 عناصر إجرامية في الدقهلية

ضبط صانعة محتوى بالشيخ زايد بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادثى سير بالغردقة وقنا

ضبط قائد ميكروباص امتنع عن تحميل الركاب بالقاهرة
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار وموقف القاهرة

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

سعر الخضار اليوم، انخفاض 13 صنفا منها الطماطم والليمون والخيار وارتفاع الفلفل

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

الإمام الطيب: الأزهر لن يتخلى عن فلسطين

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي خدمية للتخصيص الفوري

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 14-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية