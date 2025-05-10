تجديد حبس راقصة شهيرة بتهمة حيازة مخدرات في المطار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راقصة شهيرة تعمل في الملاهي الليلية، ضبط بحوزتها مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في القبض علي راقصة بمطار القاهرة بحوزتها مواد مخدرة، عبارة عن كمية من الماريجوانا، التي تم ضبطها في وقت سابق مع المطرب الشعبي سعد الصغير، كما ضُبط بحوزتها شاي بزيت الماريجوانا حيث تم تحريز الكمية المضبوطة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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