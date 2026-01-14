الأربعاء 14 يناير 2026
حوادث

بمناسبة عيد الشرطة، الداخلية تطلق المرحلة 28 من “كلنا واحد” بتخفيضات 40%

مبادرة "كلنا واحد"
مبادرة “كلنا واحد”
أطلقت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 وقُرب حلول شهر رمضان.

الداخلية تطلق المرحلة الـ 28 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بتخفضيات 40% بمناسبة عيد الشرطة وشهر رمضان
الداخلية تطلق المرحلة الـ 28 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بتخفضيات 40% بمناسبة عيد الشرطة وشهر رمضان

وأكدت وزارة الداخلية، أن فعاليات المرحلة الـ (28) من مبادرة (كلنا واحد) تهدف إلى توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك اعتبارًا من (15 يناير 2026 وحتى نهاية شهر فبراير) بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

وتم التنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية ومسئولى كبرى السلاسل التجارية وأصحاب المطاعم ومحال الحلويات وموردى الفوانيس والياميش ولأول مرة تم التوسع فى أعداد الكيانات التجارية المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 3125 فرعا للسلاسل التجارية – 172 شادرا رئيسيا وفرعيا – 107 قوافل متحركة – 877 فرع مطعم – 416 فرع حلويات "بإجمالى 4697 منفذا" بمختلف محافظات الجمهورية.

 كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1300 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة  والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية. 

ويأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

الجريدة الرسمية