الداخلية تنفي وفاة أحد قيادات جماعة الإخوان بالسجن

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لـجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الزعم بوفاة أحد قيادات الجماعة داخل محبسه، وتدهور الحالة الصحية لآخر نتيجة تردي أوضاع الاحتجاز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن المذكورين يتمتعان بصحة جيدة ويتلقيان الرعاية الكاملة أسوة بباقي النزلاء، وأن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها كافة الإمكانيات الصحية والمعيشية للنزلاء وفقًا لأعلى المعايير الدولية لـحقوق الإنسان، وأن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الأكاذيب وترويج الشائعات لإثارة البلبلة والحصول على استثناءات لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.

وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما تقوم برصد ومتابعة أي شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

وتتضمن الزيارات تفقد عنابر النزلاء، والتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

كما يستمع الفريق الزائر إلى النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، ويزور المراكز الطبية الملحقة بمركز الإصلاح والتأهيل، الوقوف على أحوال النزلاء المترددين عليها، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما يعاين الفريق صيدلية المركز، ومناطق التريُّض، وأماكن الزيارة –مطالعًا دفاترها– والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات والملابس الرياضية.

