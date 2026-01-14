الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة طلبة مدرسة في الإسماعيلية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طلبة إحدى المدارس بتبادل التراشق بالحجارة فيما بينهم بالإسماعيلية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة طلبة مدرسة فى الإسماعيلية

خناقة الصغار تصل إلى قسم شرطة بالإسماعيلية بسبب اللهو بينهم

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فـى هذا الشأن، وتوصلت تحريات الشرطة إلى حدوث مشاجرة بين طرف أول: 4 طلاب، وطرف ثان: 4 طلاب، جميعهم مقيدين بإحدى المدارس ومقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، لخلافات حول اللهو قاموا على إثرها بتبادل التراشق بالحجارة دون حدوث إصابات أو تلفيات.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وتم استدعاء أهلية الطلاب وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، وتم اإتخاذ الإجراءات القانونية.

