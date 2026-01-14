ضبط المتهمين بالتعدي على قائد سيارة أعلى محور الأوتوستراد

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بإجبار قائد سيارة على التوقف والتعدي عليه بالضرب أعلى محور الأوتوستراد.

التعدي على سائق بمحور الأوتوستراد

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدا سيارتين "فان" بمطاردة آخر وإجباره على التوقف والتعدى عليه بالضرب وتعطيل الحركة المرورية بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتى التراخيص" وقائديهما (سائقان – مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة).

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة حال مشاركتهما بـحفل زفاف أحد أصدقائهما، وتعديهما على أحد الأشخاص بالسب والضرب لقيامه بتصويرهما لإجباره على حذف مقطع الفيديو الذى قام بتصويره.

تم التحفظ على المركبتين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفى سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية على الطريق، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

وأظهر الفحص الأمني، عدم ورود أي بلاغات سابقة عن الحادث وتم تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في الفيديو، مع قائديهما، وهما مقيمان بمحافظة أسيوط.



واعترف المتهمان بتنفيذ الواقعة أثناء احتفالهما بحفل زفاف أحد أصدقائهما.

تم التحفظ على السيارتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدي السيارتين، وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.