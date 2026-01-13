الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء
18 حجم الخط

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

 

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.

كما نص  مشروع القانون على أنه “في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الهاربين من الأحكام القضائية الهاربين من الاحكام الأراضى الزراعية سرقة تيار كهربائى للعقارات سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة سرقة تيار كهربائي للمباني سرقة التيار الكهربائى

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم، إلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة توأم زينة، موعد نظر استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه، مقتل 3 عناصر إجرامية في الدقهلية

ضبط صانعة محتوى بالشيخ زايد بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادثى سير بالغردقة وقنا

ضبط قائد ميكروباص امتنع عن تحميل الركاب بالقاهرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو ادعاء اعتداء ضابط شرطة على طالب ببورسعيد

ضبط دجال بالإسكندرية لنصبه على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

ضبط صانعة محتوى بالتجمع الأول لنشرها مقاطع فيديو خادشة

لإجبارها على التسول، ضبط شخص اعتدى على زوجته في القاهرة

ads

الأكثر قراءة

كأس إيطاليا، تورينو يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول

كأس ملك اسبانيا، ديبورتيفو لاكورونيا وأتلتيكو مدريد يتعادلان سلبيا بالشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

يبدأ بـ46 جنيها، تعرف على أسعار الزيوت بالمجمعات الاستهلاكية

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

أجواء باردة وتكاثر للسحب الممطرة واضطراب ملاحة البحر المتوسط، حالة الطقس الآن

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق اليوم الثلاثاء

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والتخلص من العقبات

مركز الأزهر للفتوى: النبي وصف محتكر السلع بالملعون (فيديو)

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين والتطوع في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية