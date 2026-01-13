الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفلة وإصابة والدتها في انهيار حائط منزل بالجيزة

مصرع طفلة في انهيار
مصرع طفلة في انهيار حائط بالجيزة،فيتو
18 حجم الخط

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها، إثر انهيار حائط منزل قديم بإحدي قري مركز شرطة منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة.

وانتقلت قوات الأمن لمواقع الحادث، وتمكنت قوات الدفاع المدني  بإدارة الحماية المدنية في الجيزة من رفع ركام الحائط حيث تم العثور علي الطفلة متوفاة والدتها التي تبين اصابتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

وكانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة وإصابة والدتها بمنطقة المنصورية في منشأة القناطر، وبإجراء التحريات الأولية، تبين لرجال المباحث أن حائط منزل قديم  سقط علي طفلة ووالدتها.


وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال أفراد أسرتها وشهود عيان لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 

انهيار شرفة منزل بالحوامدية 
وعلي جانب آخر، كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لمنزل سكنى بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين سقوط شرفة منزل على سيدة وشخصين أثناء مرورهم أمام المنزل مما أسفر عن مصرع السيدة وإصابة الشخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

txt

حوادث متفرقة اليوم، مصرع شخص وإصابة 10 آخرين وإنقاذ أسرة محتجزة داخل مصعد

txt

الأمن يكشف حقيقة ادعاءات بزيادة حوادث السير بقويسنا في المنوفية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز شرطة منشأة القناطر الدفاع المدني مديرية أمن الجيزة
ads

الأكثر قراءة

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

فيتو تكشف في عددها الجديد، "ناس مصر.. وأهل إيجيبت"

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

9 قرارات مهمة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة اليوم

مايكل كاريك مدير فنيا لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي

"التموين": طرح زيوت الطعام بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية

رسالة مؤثرة من زاهي حواس للدولة (فيديو)

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مركز الأزهر للفتوى: النبي وصف محتكر السلع بالملعون (فيديو)

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين والتطوع في شهر رجب

يسري جبر: السيدة زينب حملت صفات سيدنا النبي ﷺ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية