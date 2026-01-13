مصرع طفلة وإصابة والدتها في انهيار حائط منزل بالجيزة

18 حجم الخط

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها، إثر انهيار حائط منزل قديم بإحدي قري مركز شرطة منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة.

وانتقلت قوات الأمن لمواقع الحادث، وتمكنت قوات الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية في الجيزة من رفع ركام الحائط حيث تم العثور علي الطفلة متوفاة والدتها التي تبين اصابتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة وإصابة والدتها بمنطقة المنصورية في منشأة القناطر، وبإجراء التحريات الأولية، تبين لرجال المباحث أن حائط منزل قديم سقط علي طفلة ووالدتها.



وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال أفراد أسرتها وشهود عيان لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.



انهيار شرفة منزل بالحوامدية

وعلي جانب آخر، كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لمنزل سكنى بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين سقوط شرفة منزل على سيدة وشخصين أثناء مرورهم أمام المنزل مما أسفر عن مصرع السيدة وإصابة الشخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

