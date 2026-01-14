ضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل بمحافظة الإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرّت بنشر المقاطع على صفحتها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

