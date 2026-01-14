الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية
ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على  صانعة محتوى لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل بمحافظة الإسكندرية.

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل
ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل

نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرّت بنشر المقاطع  على صفحتها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية