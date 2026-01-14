الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن 15 عاما لـ شقيق ياسمين النرش لاتهامه بدهس عروسين و٢ آخرين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 15 عامًا لرجل الأعمال أمين النرش، شقيق ياسمين النرش المعروفة إعلاميًا بـ “سيدة المطار” بعد تسببه في وفاة عروسين و2 من أسرتها إثر اصطدامه بهما وهو يقود تحت تأثير المخدرات بمنطقة المقطم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، التي باشرتها بإشراف النيابة الكلية، أن المتهم كان يقود سيارة من طراز "دودج" بسرعة جنونية في الاتجاه المعاكس، عندما اصطدم بسيارة ملاكي بيضاء كانت تسير في الاتجاه الصحيح، ما أسفر عن وفاة سيدة مسنة وزوج ابنتها في الحال، وإصابة الابنة بإصابات بالغة.

واطلعت النيابة على مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة في محيط موقع الحادث، والتي وثّقت لحظة التصادم العنيف. كما أمرت النيابة بتفريغ محتوى كاميرات المراقبة، وتحليل عينات الدم الخاصة بالمتهم، والتي أثبتت مبدئيًا تعاطيه للكحول وقت وقوع الحادث.

كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين الضحايا، وندب لجنة فنية من المرور لإعداد تقرير حول أسباب الحادث وسرعة المركبة المتسببة فيه، إلى جانب التحفظ على السيارتين المتصادمتين لفحصهما فنيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطب الشرعي سيدة المطار محكمة جنايات القاهرة ياسمين النرش منطقة المقطم كاميرات المراقبة

مواد متعلقة

تأجيل نظر الطعون الانتخابية بدائرة المنتزه إلى 11 فبراير

بينهم ضابط خليجي، السجن 10 سنوات للمتهمين بالتعدي على فتاة بالقاهرة

انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان شخص لقي مصرعه في حريق شقة بدار السلام

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخص صدمته سيارة بالمعادي

تأييد براءة البلوجر أكرم سلام في تهمة استعراض القوة

بعد إلزام أحمد عز بدفع أجر خادمة، هل يحق للحاضنة المطالبة بالأجر قانونا؟

النيابة: لا شبهة جنائية في وفاة شاب سقط من علو بمنطقة عابدين

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مخزن قطن بالدرب الأحمر
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

أمم أفريقيا، استمرار التعادل السلبي بين مصر والسنغال بعد مرور 30 دقيقة

رامي إمام يعلق على الجدل المثار بين شقيقه محمد وأحمد العوضي بسبب الأعلى أجرا

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

3 بمنصب الرئيس، 15 نائبة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

بيان رسمي من جامعة الزقازيق بعد تداول فيديو مثير للجدل في كلية العلوم (فيديو)

الكهرباء تفسر أسباب خصم 20 جنيها شهريا من الرصيد بالعدادات

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء 14-1-2026

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في الأسواق وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

والدي توفي وعليه دين ولا أستطيع سداده فماذا أفعل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من تفسير الشيخ سيد طنطاوي لسورة الزلزلة، التعجب من أهوال يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية