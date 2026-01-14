الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية غدا

الدكتور مؤمن الهواري
الدكتور مؤمن الهواري رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية،فيتو
18 حجم الخط

تنطلق صباح غد الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في محافظة الإسماعيلية. 

تعليم الإسماعيلية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ مشروع الشارع الجديد بفايد (صور)

طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية يؤدون الامتحانات في مادة القرآن الكريم 

ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية امتحان القرآن الكريم، وفيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادتي الفقه، والورقة الأولى في مادة اللغة العربية بفرعي (النحو والصرف) وذلك تحت إشراف فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية. 

تطوير منظومة الامتحانات 

ومن جانبه أكد الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على حرص الأزهر الشريف، سنويًا على تطوير منظومة الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة، تلتزم بأعلى معايير العدالة والانضباط. 

وضع امتحانات مناسبة لمستوى الطلاب 

وألمح رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية إلى مراعاة الفروق الفردية للطلاب خلال وضع أسئلة الامتحانات حيث  تم وضع أسئلة متنوعة وشاملة، تقيس مهارات الفهم والتحليل والاستيعاب، وتبتعد عن النمط التقليدي القائم على الحفظ فقط. 

ودعا الطلاب والطالبات إلى التحلي بالثقة والجدية، مؤكدًا أن الاجتهاد والانضباط هما مفتاحا النجاح، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والسداد. وشدد على ضرورة التواصل مع غرفة العمليات بالمنطقة أولًا بأول.

ومن جانبه قال الدكتور وجيه عبد الكريم، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية هذا العام يبلغ 3600 طالب وطالبة على مستوى المنطقة، موزعين على 43 لجنة امتحانية، بينما يبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 2620 طالبًا وطالبة على مستوى المنطقة، موزعين على 23 لجنة امتحانية. 

وتستمر امتحانات الشهادة الابتدائية حتى يوم الأربعاء الموافق 21 يناير، بينما تمتد امتحانات الشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 22 يناير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الابتدائية الأزهرية الإعدادية الأزهرية الدكتور مؤمن الهوارى الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الاول امتحان القران الكريم امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية تعليم الاسماعيلية

مواد متعلقة

تعليم الإسماعيلية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

قومي المرأة بالإسماعيلية ينظم ندوة حول مزايا قانون التأمينات الاجتماعية

احتفالًا بالافتتاح، كشف مجاني على الأطفال بعيادة حميات التل الكبير بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ مشروع الشارع الجديد بفايد (صور)
ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية