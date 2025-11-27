إحالة شقيق ياسمين النرش إلى المحاكمة الجنائية بتهمة دهس 4 أشخاص في المقطم

18 حجم الخط

أحالت نيابة الخليفة والمقطم، أمين النرش شقيق ياسمين النرش والمعروفة إعلاميا بسيدة المطار، إلى المحاكمة الجنائية على خلفية دهس 4 أشخاص بالمقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة، التي باشرتها بإشراف النيابة الكلية، أن المتهم كان يقود سيارة من طراز "دودج" بسرعة جنونية في الاتجاه المعاكس، عندما اصطدم بسيارة ملاكي بيضاء كانت تسير في الاتجاه الصحيح، ما أسفر عن وفاة سيدة مسنة وزوج ابنتها في الحال، وإصابة الابنة بإصابات بالغة.

واطلعت النيابة على مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة في محيط موقع الحادث، والتي وثّقت لحظة التصادم العنيف. كما أمرت النيابة بتفريغ محتوى كاميرات المراقبة، وتحليل عينات الدم الخاصة بالمتهم، والتي أثبتت مبدئيًا تعاطيه للكحول وقت وقوع الحادث.

كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين الضحايا، وندب لجنة فنية من المرور لإعداد تقرير حول أسباب الحادث وسرعة المركبة المتسببة فيه، إلى جانب التحفظ على السيارتين المتصادمتين لفحصهما فنيًا.

