ضبط 6 طلاب في مشاجرة أمام مدرسة بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 6 طلاب بتهمة التشاجر معا أمام مدرسة بسبب خلافات بينهم حول لعب كرة القدم في الجيزة.

مشاجرة طلاب أمام مدرسة بالجيزة

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام إحدى المدارس بالجيزة.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 12 يناير الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول: (4 طلاب)، طرف ثانى (3 طلاب) جميعهم مقيمين بالجيزة لـخلافات بينهم حول لعب كرة القدم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 6 منهم (جار ضبط الأخير)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر، ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على ٣ طلاب، إثر نشوب مشاجرة بينهم بعد معاتبة أحدهم لآخرين بعد معاكسة فتاة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وذلك فور تلقي قوات أمن الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طلاب بسبب معاكسة فتاة نتجت عنها إصابة ٣ طلاب، حيث كانت الفتاة تسير مع أحد المصابين وقام آخر بمعاكستها فعاتبه الشاب قائلا: عيب كده ميصحش، لتنشب مشادة كلامية بينهما وتتطور إلى مشاجرة تدخل على إثرها آخرين وأسفرت المشاجرة عن إصابة اثنين منهم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم ضبط ٣، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

