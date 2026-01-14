الخميس 15 يناير 2026
رياضة

آرسنال يفوز على تشيلسي 2/3 في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

آرسنال
آرسنال
ديربي لندن، حقق فريق آرسنال الفوز علي نظيره فريق تشيلسي بنتيجة 3ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس كاراباو موسم 2025-2026.

وسجل أهداف آرسنال كل من: بين وايت في الدقيقة 7 وفيكتور جيوكيريس في الدقيقة 49، ومارتن زوبيمندي في الدقيقة 71.

وجاء هدفي تشيلسي عن طريق أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 57 و8.  

وبدأ  الفريقان تشكيلهما للمباراة  كالتالي: 

تشكيل تشيلسي ضد آرسنال

تشكيل أرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس كاراباو  

وكان تشيلسي تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على فريق كارديف سيتي بثلاثية مقابل هدف، بينما تأهل فريق أرسنال بعد تخطي عقبة فريق كريستال بالاس.

ودخل تشيلسي مباراة آرسنال بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على تشارلتون أثلتيك 5-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو ما منح الفريق دفعة قوية لإنهاء سلسلة المباريات بدون فوز على أرضه في الدوري. 

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة تشيلسي ضد آرسنال مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في المباراة النهائية للبطولة.

وكان مانشستر سيتي التقي نيوكاسل  يونايتد في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو مساء الثلاثاء وحقق المان سيتي الفوز بهدفين دون مقابل، عن طريق أنطوان سيمينيو، وريان شرقي.

