حظر دخول الهواتف، استعدادات مكثفة لامتحانات الإعدادية بأسيوط

ترأس محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اجتماع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسى الأول 2025-2026، لمناقشة التعليمات والضوابط الخاصة بسير أعمال الامتحانات وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية.

جاء بحضور هدى حسين مدير عام الشؤون المالية بالمديرية ومدير التعليم العام وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية وحسام محمد محمود مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية وأمجد عزت وليم رئيس لجنة الإدارة لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة ونائل عبد الرحيم زكي رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية ومحمد صلاح عبد البديع رئيس لجنة تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية ومديرى الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات.

وفى بداية الاجتماع رحب وكيل التعليم بأسيوط بكافة الحضور مستعرضا بعض القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات للشهادة الاعدادية وآخر المستجدات وفقا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط.



ثم استعرض رئيس لجنة الإدارة للشهادة الاعدادية ورئيس لجنة النظام والمراقبة ومدير إدارة شؤون الطلبة بالمديرية بعض التعليمات والكتب الدورية الخاصة بأعمال الامتحانات وضبط اللجان وتنظيم أعمال الملاحظة باللجان ابتداء من تسليم مظاريف الأسئلة وحتى انتهاء اللجان الامتحانية وتسليم أوراق الأسئلة إلى لجنة النظام والمراقبة وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

83 ألفا و600 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب مما لهم حق دخول الامتحان بالشهادة الإعدادية العامة بلغ 83 الف و600 طالب وطالبة موزعين على 264 لجنة بـ11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة لضبط أعمال الامتحانات ابتداء من طباعة الامتحانات ووضع باركود على ورق الاسئلة لكل لجنة سير وتغليف أوراق الأسئلة فى كيس معتم ومغلق وفتح مظاريف الأسئلة بحضور الملاحظين وضرورة فتح المظاريف داخل اللجنة.

خطة أمنية لتأمين شامل للجان الامتحانات

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم إعداد خطة أمنية لتأمين شامل للجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية الأمن والربط المستمر مع غرفة عمليات متابعة الامتحانات بالمديرية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة وغرفة عمليات الوزارة لسرعة التعامل أي طارئ قد يحدث.



كما شدد وكيل الوزارة على حظر دخول الموبايلات أو الكاميرات أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجان وتنظيم دخول وخروج الطلاب إلى اللجان مع سد الاحتياجات من الملاحظين بالاستعانة بالاحتياطى وبالتنسيق الكامل مع لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية والتأكيد على منع الغش داخل اللجان بكافة صوره واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.



وأكد وكيل التعليم بأسيوط أنه عقد اجتماع في وقت سابق مع موجهى المواد الدراسية بالمديرية للتأكيد على سرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات وعدم إعلان النتيجة قبل اعتمادها من السلطة المختصة تنفيذا لتوجيهات لواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، لافتا إلى ضرورة التأكيد على توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب داخل اللجان الامتحانية وتوفير كافة سبل الراحة لابنائنا الطلاب والملاحظين وغلق باب اللجان ومنع دخول أى شخص لمقار اللجان من غير ذوى الصفة مما لهم حق المتابعة فقط على اللجان حفاظا على انضباط سير العمل.

