الأربعاء 14 يناير 2026
حوادث

تأجيل نظر الطعون الانتخابية بدائرة المنتزه إلى 11 فبراير

الانتخابات في الإسكندرية،
الانتخابات في الإسكندرية، فيتو
قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، إلى جلسة 11 فبراير المقبل، وذلك لضم الطعون المحالة من المحكمة الإدارية العليا.

وجاء قرار التأجيل لتمكين المحكمة من الاطلاع على جميع الطعون المرتبطة بالدائرة محل النزاع وبحثها مجتمعة، تحقيقًا لوحدة الموضوع وضمانًا لحسن سير العدالة.

كما قررت المحكمة مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات، لمطالبتها بإرسال محاضر الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين في الجولة الأولى من العملية الانتخابية المطعون على نتائجها، تمهيدًا لفحصها ومقارنتها بما ورد في الطعون المقدمة.

وتستند الطعون المقامة أمام محكمة النقض إلى ادعاءات تتعلق بإجراءات الفرز والحصر، ومدى سلامتها ومطابقتها لأحكام القانون، وسط ترقب لقرار المحكمة النهائي بشأن صحة عضوية الفائزين عن الدائرة.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر الطعون في الجلسة المقبلة، عقب ورود المستندات المطلوبة من الهيئة الوطنية للانتخابات، للفصل في مدى تأثير المخالفات – حال ثبوتها – على النتيجة النهائية للانتخابات.

