وزير التربية والتعليم: نجحنا في معالجة عجز المعلمين وطبقنا إصلاحات هيكلية في الثانوية العامة

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا موسعًا مع شركاء التنمية من الجهات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية العاملة في مجالات التعليم وبناء المهارات، وذلك لاستعراض أبرز الإنجازات والإصلاحات الهيكلية التي حققتها الوزارة خلال العام الدراسي 2024 /2025، إلى جانب مناقشة محاور خطة الوزارة المستهدفة لعام 2026، في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود تطوير التعليم في مصر.

وأكد محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم نجحت في معالجة عجز المعلمين بعدد من المدارس والمراحل التعليمية، من خلال اتباع نهج منهجي وفني قائم على البيانات، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين كفاءة المنظومة التعليمية وضمان انتظام العملية الدراسية بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح وزير التربية والتعليم في بيان أن التعامل مع نقص أعداد المعلمين تم عبر إعادة التوزيع المعتمدة على البيانات الدقيقة، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد البشرية بين الإدارات التعليمية، إلى جانب التوظيف المستهدف بمختلف المراحل التعليمية وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يسهم في سد العجز وتحسين جودة التدريس داخل الفصول.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل المدارس، ووفرت بيئة تعليمية داعمة تضمن استمرار العملية التعليمية دون تأثير سلبي على الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تطوير سياساتها المتعلقة بإدارة الموارد البشرية بالقطاع التعليمي.

إصلاحات هيكلية بمرحلة الثانوية العامة

وفي سياق متصل، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن المرحلة الثانوية العامة شهدت إصلاحات هيكلية غير مسبوقة، شملت إعادة هيكلة شاملة للساعات التدريسية والأعباء المنهجية، بما أتاح تجربة تعليمية أكثر توازنًا من الناحية التربوية، وراعى قدرات الطلاب واحتياجاتهم النفسية والتعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة بدأت تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، والذي يعكس توجه الدولة نحو التعليم القائم على الكفاءات بدلًا من الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يعزز من قدرة الطلاب على التفكير النقدي واكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل المحلي والعالمي.

وأضاف أن نظام البكالوريا المصرية يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الثانوي في مصر، ويهدف إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا، من خلال مناهج حديثة، وأساليب تقييم متطورة، ورؤية تعليمية تركز على بناء المهارات والمعرفة التطبيقية.

وشدد الوزير على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها الإصلاحية الشاملة، التي تستهدف رفع كفاءة المعلمين، وتطوير المرحلة الثانوية، وتحقيق تعليم عصري قائم على الكفاءات، بما يدعم رؤية مصر 2030 ويسهم في بناء جيل مؤهل لمتطلبات المستقبل.

