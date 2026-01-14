الأربعاء 14 يناير 2026
حوادث

ضبط شخص بالقاهرة استولى على 1.3 مليون جنيه من المواطنين عبر تزوير تأشيرات الهجرة

ضبط نصاب بالقاهرة
ضبط نصاب بالقاهرة لاستيلائه على 1.3 مليون جنيه من المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر الترويج لقدرته على منحهم إقامات وهجرة لإحدى الدول الأجنبية، وتسهيل استخراج التأشيرات الرسمية.

ضبط نصاب بالقاهرة لاستيلائه على 1.3 مليون جنيه من المواطنين عبر تزوير تأشيرات الهجرة
ضبط نصاب بالقاهرة لاستيلائه على 1.3 مليون جنيه من المواطنين عبر تزوير تأشيرات الهجرة

تفاصيل الواقعة

أظهرت التحريات أن المتهم كان يقوم بتزوير التأشيرات، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام الضحايا بقدراته الوهمية، ما أدى إلى استيلائه على مبالغ مالية كبيرة.

إجراءات الضبط

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وهو من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل نشاطه الإجرامي، ومبالغ مالية من متحصلات الاحتيال.

وأقر المتهم بنشاطه الإجرامي أمام جهات التحقيق، حيث تبين أن عدد ضحاياه وصل إلى 11 شخصًا، بلغ إجمالي ما استولى عليهم نحو 1.3 مليون جنيه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية.

