الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بينهم ضابط خليجي، السجن 10 سنوات للمتهمين بالتعدي على فتاة بالقاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في عابدين، سجن المتهمين، من بينهم ضابط خليجي، في واقعة التعدي على فتاة  بالقاهرة، لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهم بالتعدي والتحرش بالمجني عليها.

فيديو شاب خليجي يتحرش بفتاة 

كانت رواد التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه شخص وهو يحاول التحرش بفتاة في أحد الشوارع بمنطقة أبراج نايل سيتي بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

وتضمن مقطع الفيديو إحدى الفتيات كانت تسير وهي ترتدي بالطو أسود اللون، في أحد الشوارع بعد خروجها من العمل في الساعة الثانية عشرة ظهرًا لتتفاجأ بشاب عربي الجنسية وهو في حالة سُكر يقوم بمضايقتها والتحرش بها.

حاولت الفتاة الركض بعيدًا عنه، ولكنه استمر في ملاحقتها مما تسبب في بث الذعر والخوف في قلبها، ثم انصرف عنها وهو يبتسم ابتسامة ساخرة.

انتشر الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حالة غضب بين المواطنين مطالبين بسرعة التحقيق في الواقعة والقبض على المتهم.

ومن جانبها، تعمل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على فحص الفيديو المنشور، لتحديد هوية المتهم والقبض عليه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

