حوادث

الداخلية تكشف حقيقة استيلاء سيدة على قطعة أرض دون وجه حق بأسيوط

ضبط المتهمة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سيدة ادعت قيام سيدة وآخرين بالاستيلاء على قطعة أرض ملك أسرتها باستخدام عقود ملكية مزورة والزعم بتواطؤ العاملين بمركز القوصية بأسيوط ضدها.

 

حقيقة استيلاء سيدة على قطعة أرض ملك أسرة أخرى بأسيوط

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء الظاهرة بمقطع الفيديو بقيام إحدى السيدات بالاستيلاء على قطعة أرض ملك أسرتها باستخدام عقود ملكية مزورة والزعم بتواطؤ العاملين بمركز القوصية بأسيوط ضدها.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين (الشاكية وزوجة والدها) و(المشكو فى حقها ونجلها)، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط حول ملكية قطعة أرض محرر بشأنها عدة محاضر.

كما تبين عدم صحة إدعاء الشاكية بشأن قيام المشكو فى حقها بالاستعانة بعدد من الأشخاص حاملين الأسلحة الآلية والاستيلاء على الأرض وتواطؤ العاملين بمركز القوصية معها.

تم ضبط الظاهرة بمقطع الفيديو، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

