تباطؤ حركة المرور على محور الأوتوستراد بعد اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة (صور)

شهد محور الأوتوستراد، بمنطقة صقر قريش، تباطؤ فى الحركة المرورية بسبب اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري على محور الأوتوستراد بمنطقة صقر قريش، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة للوقوف على تفاصيل الواقعة.

و بالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة أعلى محور الأوتوستراد، بمنطقة صقر قريش، دون وقوع إى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حركة المرور وإزالة آثار الحادث.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام.

تغليظ عقوبات المرور في تعديل جديد يستهدف خفض حوادث الطرق

وشمل التعديل عددًا من المواد، حيث تنصُ مادة (٥٤/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إداريًا، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.

وتنص مادة (٧٠ مكررًا فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وتنص المادة (۷۲ مُكررًا ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتًا مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطرًا أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

