الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس سنة لراقصة بتهمة حيازة ماريجوانا في مطار القاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة راقصة تعمل في الملاهي الليلية، ضبط بحوزتها  مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي، بالحبس سنة. 

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض علي راقصة لحيازتها مواد مخدرة،  في مطار القاهرة  عبارة عن كمية من الماريجوانا وشاي بزيت الماريجوانا، وتم تحريز الكمية المضبوطة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.


وتحرر المحضر اللازم وتم إحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

عقوبة الاتجار في المخدرات 

 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة مطار القاهرة الدولي مواد مخدرة مطار القاهرة الماريجوانا مديرية أمن القاهرة النيابة العامة أمن القاهرة

مواد متعلقة

حبس راكبة لاتهامها بحيازة كمية من مخدر التامول بمطار القاهرة

تجديد حبس راكبة بتهمة حيازة كمية من مخدر الأفيون بمطار القاهرة

تجديد حبس سيدة أردنية حاولت تهريب مخدر الأيس عبر مطار القاهرة
ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

3 بمنصب الرئيس، 15 نائبة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

نصائح للتخلص من روائح القلي في المطبخ بالشتاء

خدمات

المزيد

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الخردة بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

قفزة لـ الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

استقرار سعر الأرز بالسوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أرقام مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

د.أحمد الطيب: يجب فضح خطابات الفتنة والطائفية وتحذير الشباب منها

تعرف على موعد أول أيام شهر شعبان لعام 1447 وفقا للحسابات الفلكية والشرعية

المزيد
الجريدة الرسمية