الأربعاء 09 يوليو 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة إخوانية حاولت إدخال ملابس عسكرية لزوجها في السجن

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت  محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب، تأجيل محاكمة سيدة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية بتهمة محاولة إدخال ملابس عسكرية إلى زوجها المحبوس على ذمة إحدى القضايا داخل السجن حتى يستخدمها في الهروب وارتكاب أعمال إرهابية.

وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل. 


وجهت النيابة العامة إلى المتهمة في القضية رقم 540 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا اتهامات اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها ومحاولة إدخال ملابس عسكرية إلى زوجها أثناء زيارتها له داخل محبسه.
 

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر  جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

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محكمة جنايات القاهرة ملابس عسكرية جماعة الإخوان الارهابية النيابة العام أمن الدولة العليا

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