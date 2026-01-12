السيطرة على حريق محل أعشاب في أبو المطامير بالبحيرة

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل محل أعشاب طبية أمام موقف الاتوبيس بمركز أبو المطامير، دون وقوع أي إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة.

بالطابق الأرضي لعقار مكون من ثلاثة طوابق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد نشوب حريق داخل محل أعشاب طبية بالطابق الأرضي لعقار مكون من ثلاثة طوابق، أمام موقف الأتوبيس، بذات المركز، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء مدعمة بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية.

كما انتاب أهالي قرية العامرية الغربية التابعة لمركز رشيد حالة فزع بعد انفجار أنبوبة غاز ونشوب حريق داخل إحدى منازل القرية الي اندفاع الأهالي للعمل على إطفاء الحريق قبل امتداده إلى منازل أخرى، مما أسفر عن إصابة ٩ أشخاص بحالات الاختناق أحدهم أصيب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أدفينا المركزى لتلقي العلاج اللازم.

انفجار أنبوبة غاز داخل منزل

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق نتيجة انفجار أنبوبة غاز داخل منزل بقرية العامرية الغربية بنطاق ذات المركز ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بقوات الأطفاء والحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق واخماده.

ننشر اسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- على جمعة شعت، 36 عاما، بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، بينما أصيب كل من:- محمود طارق يونس، 19 عاما، محمد رفيق عبد العزيز أحمد، 25 عاما، أحمد محمد عبد العزيز، 21 عاما، أحمد فتح الله عبد الجواد، 30 عاما، أحمد سعيد ناجى، 20 عاما، عبد الرؤوف محمد عبد العاطى، 18 عاما، أحمد عبد المقصود عمارة، 25 عاما، صالح أنور صالح، 21 عاما، محمد أحمد عبد الله عيسى، 27 عاما، بحالة اختناق.

حرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق

تم نقل المصابين إلى مستشفى ادفينا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

